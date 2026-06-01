Portes ouvertes de la Maison de quartier Bottière, Maison de quartier Bottière, Nantes

Portes ouvertes de la Maison de quartier Bottière 5 – 19 juin Maison de quartier Bottière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-19T16:30:00+02:00 – 2026-06-19T23:00:00+02:00

À l’occasion des 15 ans de la maison de quartier Bottière, l’équipement vous ouvre ses portes. Un programme d’animations, d’initiations, d’ateliers est proposé gratuitement à tous les curieux par 30 associations, du 5 au 19 juin.

Les temps forts :

samedi 6 juin, de 15h à 19h : goûter et fête d’anniversaire

vendredi 19 juin, de 12h à 14h : apéro enchanté et grande tablée

Retrouvez ici toute la programmation

Maison de quartier Bottière 147 route de Sainte-Luce, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 58 20 »}] [{« data »: {« author »: « ZEST », « cache_age »: 86400, « description »: « Portes ouvertes maison de quartier Bottiu00e8re. Du 5 au 19 juin. », « type »: « rich », « title »: « Maison de quartier Bottiu00e8re Portes Ouvertes », « thumbnail_url »: « https://www.calameo.com/books/social/cover/0081857712c8fb6f4af54 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/0081857712c8fb6f4af54 », « thumbnail_height »: 628, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/8185771 », « thumbnail_width »: 1200, « html »: «

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Tout un programme d’animations, d’ateliers, de spectacles, du 5 au 19 juin. 15ansmq