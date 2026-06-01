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Portes ouvertes de la Maison de quartier Bottière, Maison de quartier Bottière, Nantes

Portes ouvertes de la Maison de quartier Bottière, Maison de quartier Bottière, Nantes

Portes ouvertes de la Maison de quartier Bottière, Maison de quartier Bottière, Nantes vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Maison de quartier Bottière

Adresse : 147 route de Sainte-Luce, Nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Portes ouvertes de la Maison de quartier Bottière 5 – 19 juin Maison de quartier Bottière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T18:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-19T16:30:00+02:00 – 2026-06-19T23:00:00+02:00

À l’occasion des 15 ans de la maison de quartier Bottière, l’équipement vous ouvre ses portes. Un programme d’animations, d’initiations, d’ateliers est proposé gratuitement à tous les curieux par 30 associations, du 5 au 19 juin.
Les temps forts :
samedi 6 juin, de 15h à 19h : goûter et fête d’anniversaire
vendredi 19 juin, de 12h à 14h : apéro enchanté et grande tablée
Retrouvez ici toute la programmation

Maison de quartier Bottière 147 route de Sainte-Luce, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 58 20 »}] [{« data »: {« author »: « ZEST », « cache_age »: 86400, « description »: « Portes ouvertes maison de quartier Bottiu00e8re. Du 5 au 19 juin. », « type »: « rich », « title »: « Maison de quartier Bottiu00e8re Portes Ouvertes », « thumbnail_url »: « https://www.calameo.com/books/social/cover/0081857712c8fb6f4af54 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/0081857712c8fb6f4af54 », « thumbnail_height »: 628, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/8185771 », « thumbnail_width »: 1200, « html »: « 

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Tout un programme d’animations, d’ateliers, de spectacles, du 5 au 19 juin. 15ansmq

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