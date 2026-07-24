Informations pratiques

Pomarez

Portes ouvertes de la Maison Paris

52 chemin de Penin Pomarez Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 09:00:00

fin : 2026-08-20 19:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Venez découvrir notre savoir- faire Atelier-dégustation de nos foies gras avec explications et conseils de dégustation

Marché de producteurs locaux avec restauration à partir de 18h30.

Repas convivial réservation conseillée.

Offres exceptionnelles sur l’ensemble de nos produits jusqu’à -40%

Venez découvrir notre savoir- faire Atelier-dégustation de nos foies gras avec explications et conseils de dégustation

Marché de producteurs locaux avec restauration à partir de 18h30.

Repas convivial réservation conseillée.

Offres exceptionnelles sur l’ensemble de nos produits jusqu’à -40% foie gras, conserves, confits, cru, vins, etc .

52 chemin de Penin Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 31 20 secretariat@foiegrasmaisonparis.fr

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English : Portes ouvertes de la Maison Paris

Come discover our expertise: A workshop and tasting of our foie gras, complete with explanations and tasting tips.

Local farmers’ market with food service starting at 6:30 p.m.

A friendly dinner—reservations recommended.

Special offers on all our products with discounts of up to 40%

L’événement Portes ouvertes de la Maison Paris Pomarez a été mis à jour le 2026-07-24 par Landes Chalosse