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Portes ouvertes de la Maison Paris Pomarez

jeudi 20 août 2026 · Pomarez

Portes ouvertes de la Maison Paris Pomarez

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
52 chemin de Penin
Ville
40360 Pomarez
Département
Landes
Tarif

Pomarez

Portes ouvertes de la Maison Paris

52 chemin de Penin Pomarez Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 09:00:00
fin : 2026-08-20 19:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Venez découvrir notre savoir- faire Atelier-dégustation de nos foies gras avec explications et conseils de dégustation
Marché de producteurs locaux avec restauration à partir de 18h30.
Repas convivial réservation conseillée.
Offres exceptionnelles sur l’ensemble de nos produits jusqu’à -40%
Venez découvrir notre savoir- faire Atelier-dégustation de nos foies gras avec explications et conseils de dégustation
Marché de producteurs locaux avec restauration à partir de 18h30.
Repas convivial réservation conseillée.
Offres exceptionnelles sur l’ensemble de nos produits jusqu’à -40% foie gras, conserves, confits, cru, vins, etc   .

52 chemin de Penin Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 31 20  secretariat@foiegrasmaisonparis.fr

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English : Portes ouvertes de la Maison Paris

Come discover our expertise: A workshop and tasting of our foie gras, complete with explanations and tasting tips.
Local farmers’ market with food service starting at 6:30 p.m.
A friendly dinner—reservations recommended.
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L’événement Portes ouvertes de la Maison Paris Pomarez a été mis à jour le 2026-07-24 par Landes Chalosse

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