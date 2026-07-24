Portes ouvertes de la Maison Paris Pomarez
jeudi 20 août 2026 · Pomarez
Informations pratiques
Pomarez
Portes ouvertes de la Maison Paris
52 chemin de Penin Pomarez Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 09:00:00
fin : 2026-08-20 19:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Venez découvrir notre savoir- faire Atelier-dégustation de nos foies gras avec explications et conseils de dégustation
Marché de producteurs locaux avec restauration à partir de 18h30.
Repas convivial réservation conseillée.
Offres exceptionnelles sur l’ensemble de nos produits jusqu’à -40%
Venez découvrir notre savoir- faire Atelier-dégustation de nos foies gras avec explications et conseils de dégustation
Marché de producteurs locaux avec restauration à partir de 18h30.
Repas convivial réservation conseillée.
Offres exceptionnelles sur l’ensemble de nos produits jusqu’à -40% foie gras, conserves, confits, cru, vins, etc .
52 chemin de Penin Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 31 20 secretariat@foiegrasmaisonparis.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Portes ouvertes de la Maison Paris
Come discover our expertise: A workshop and tasting of our foie gras, complete with explanations and tasting tips.
Local farmers’ market with food service starting at 6:30 p.m.
A friendly dinner—reservations recommended.
Special offers on all our products with discounts of up to 40%
L’événement Portes ouvertes de la Maison Paris Pomarez a été mis à jour le 2026-07-24 par Landes Chalosse
À voir aussi à Pomarez (Landes)
- Visite des arènes de la Mecque de la Course Landaise Pomarez 5 août 2026
- Marché à Pomarez Pomarez 5 août 2026
- Portes ouvertes de la Maison Paris Pomarez 6 août 2026
- Marché à Pomarez Pomarez 12 août 2026
- Visite des arènes de la Mecque de la Course Landaise Pomarez 12 août 2026