Portes ouvertes de la saison culturelle 2026-2027 Rue Frédéric Chopin Harfleur
Portes ouvertes de la saison culturelle 2026-2027 Rue Frédéric Chopin Harfleur jeudi 25 juin 2026.
Harfleur
Portes ouvertes de la saison culturelle 2026-2027
Rue Frédéric Chopin La Forge Harfleur Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 16:00:00
fin : 2026-06-25 20:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Le jeudi 25 juin, de 16h à 20h, La Forge accueillera le public pour un après-midi de découverte consacré à la présentation de la saison culturelle 2026-2027 de la Ville d’Harfleur.
Cette rencontre permettra de découvrir en avant-première l’ensemble des rendez-vous qui rythmeront les prochains mois spectacles, concerts, patrimoine, visites et animations touristiques, propositions de la bibliothèque Elsa Triolet, future exposition du musée… Un panorama complet de l’offre culturelle municipale sera présenté par les équipes du pôle animations territoriales.
Les visiteurs auront également un aperçu de la programmation estivale, afin de préparer dès maintenant leurs sorties de l’été. .
Rue Frédéric Chopin La Forge Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr
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English : Portes ouvertes de la saison culturelle 2026-2027
L’événement Portes ouvertes de la saison culturelle 2026-2027 Harfleur a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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