Portes ouvertes de la Société Nautique Romanaise Péageoise Goubétoise SNRPG Bésayes

Portes ouvertes de la Société Nautique Romanaise Péageoise Goubétoise

SNRPG Pizançon Bésayes Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 09:30:00

fin : 2026-03-14 16:30:00

Date(s) :

2026-03-14

Portes ouvertes de la Société Nautique Romanaise Péageoise Goubetoise (SNRPG) durant la journée. Venez à la base nautique pour découvrir ce sport et ce club.

SNRPG Pizançon Bésayes 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes snrpgsecretariat@orange.fr

English :

Open house for the Société Nautique Romanaise Péageoise Goubetoise (SNRPG) during the day. Come and discover this sport and this club.

