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Portes ouvertes de l’Aéroclub de Champagne Aérodrome Reims Prunay Prunay

Portes ouvertes de l’Aéroclub de Champagne Aérodrome Reims Prunay Prunay samedi 23 mai 2026.

Lieu : Aérodrome Reims Prunay

Adresse : Aéroclub de Champagne

Ville : 51360 Prunay

Département : Marne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Prunay

Portes ouvertes de l’Aéroclub de Champagne

Aérodrome Reims Prunay Aéroclub de Champagne Prunay Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Tout public
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Aérodrome Reims Prunay Aéroclub de Champagne Prunay 51360 Marne Grand Est  

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English : Portes ouvertes de l’Aéroclub de Champagne

L’événement Portes ouvertes de l’Aéroclub de Champagne Prunay a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT de la Marne