Xaintrailles

Portes Ouvertes de l’association Les Pinceaux de Xaintrailles

Ancienne caserne des pompiers Xaintrailles Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

L’association Les pinceaux de Xaintrailles vous donne rendez-vous dans les garages de l’ancienne caserne des pompiers à Xaintrailles, pour une journée placée sous le signe de la créativité et du partage.

Peinture sur porcelaine, peinture sur soie, découverte des créations de l’atelier, échanges avec les artistes… une belle occasion de plonger dans un univers coloré et artisanal. Une tombola viendra également rythmer cette journée conviviale ouverte à tous. .

Ancienne caserne des pompiers Xaintrailles 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 95 05 52

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English : Portes Ouvertes de l’association Les Pinceaux de Xaintrailles

L’événement Portes Ouvertes de l’association Les Pinceaux de Xaintrailles Xaintrailles a été mis à jour le 2026-05-06 par OT de l’Albret