Portes ouvertes de l’Atelier la Mandorle, 2 le logis du bois 85480Thorigny, Thorigny

Portes ouvertes de l’Atelier la Mandorle 6 et 7 juin 2 le logis du bois 85480Thorigny Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Visite exceptionnelle de l’atelier de création

Démonstration de sculpture sur pierre , de tressage spiralé , de tournage sur bois , et atelier impro théatrale

Exposition dans la grange et dans le parc , des sculptures en pierre , terre et bois d’ Adeline Montassier , les œuvres en tressage végétal de Myriam ROUX , les vitraux de Cléa Timpani , et les tableaux de Xavier de Maisonneuve .

Dimanche 11h la compagnie théâtrale “les tulipes” nous présentera des

scénettes humoristiques et décalées de la vie rurale . (prestation au chapeau )

2 le logis du bois 85480Thorigny 2 le logis du bois 85480Thorigny Thorigny 85480 Vendée Pays de la Loire 0623322318 https://sculpteurs-bois-fer-pierre.over-blog.com/ https://montassier-adeline.over-blog.com/ Une grange traditionnelle restaurée accueille à présent un atelier de sculpture sur pierre , bois et terre ainsi qu’un lieu d’exposition artistique ;

Un espace paysagé sur 1 hectare avec un jardin d’eau et un chemin bocager en perpétuelle évolution Accès en véhicule motorisé , vélo ou à pied par chemin de randonnée

Parking à proximité

Visite exceptionnelle de l’atelier de création

DIANE©