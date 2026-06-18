Saint-Berthevin-la-Tannière

Portes ouvertes de l’Expo Ciné de JP à Saint-Berthevin-la-Tannière

1 La Maison Neuve Saint-Berthevin-la-Tannière Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-09-11 19:00:00

Date(s) :

2026-08-29

L’Expo Ciné de JP vous ouvre ses portes pour la première fois !

Découvrez un lieu unique en son genre, un écrin patiemment créé depuis plus de trente-cinq ans par un artiste discret, Jean-Pierre Renault.

Il a imaginé ce lieu comme un hommage personnel à sa passion pour le cinéma, notamment les westerns découverts pendant son enfance. Entre le jardin d’artiste parsemé de sculptures et de constructions entièrement réalisées par ses soins, et la partie de la maison qui abrite ses collections, vous serez immergé dans un imaginaire plein de drôlerie et de nostalgie. Jean-Pierre a toujours un projet en cours, il ne peut pas s’arrêter d’imaginer, dessiner, concevoir, construire. Et c’est avec beaucoup de passion et de plaisir qu’il partage avec les visiteurs son univers, et les invite à retrouver leur regard d’enfant.

Visite gratuite de 14h à 19h, tous les jours du 29/08 au 11/09/26

Accessible selon conditions météo (les journées trop ensoleillées sont déconseillées).

Une idée de sortie parfaite pour les jours plus frais et gris !

Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite au rez-de-chaussée seulement.

Jean-Pierre est également l’auteur des 3 sculptures emblématiques de Gorron. Le trio surprenant est à découvrir le long de la Promenade de Saint-Laurent la vache, le cochon et plus récemment l’abeille. Soyez curieux ! .

1 La Maison Neuve Saint-Berthevin-la-Tannière 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 6 43 72 90 59

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English :

JP’s Expo Cin%E9 is opening its doors for the first time!

L’événement Portes ouvertes de l’Expo Ciné de JP à Saint-Berthevin-la-Tannière Saint-Berthevin-la-Tannière a été mis à jour le 2026-06-18 par Bocage Mayennais Tourisme