Portes Ouvertes de notre cuisine centrale petite enfance 100% BIO !, Croc La Vie, Saint-Martin-lez-Tatinghem

Portes Ouvertes de notre cuisine centrale petite enfance 100% BIO ! Jeudi 25 juin, 13h30, 16h00 Croc La Vie Pas-de-Calais

Gratuit – Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T13:30:00+02:00 – 2026-06-25T14:30:00+02:00

Fin : 2026-06-25T16:00:00+02:00 – 2026-06-25T17:00:00+02:00

Depuis 2009, Croc La vie cuisine et livre des repas frais et 100% bio à des structures d’accueil petite enfance de la région. Nous travaillons aujourd’hui avec plus de 450 crèches da la région.

Défenseurs d’une agriculture au service d’une terre nourricière et non l’inverse, nous proposons des aliments variés, cultivés ou élevés majoritairement en région, dans le respect de l’environnement, des saisons et du bien-être animal.

Nous sommes une équipe de passionnés qui se mobilise chaque jour pour proposer des repas sains et savoureux aux 7 000 petits gourmands qui grandissent avec Croc la Vie.

Fin 2024, nous avons inauguré notre nouvelle cuisine centrale à Saint-Martin-Lez-Tatinghem, tout près de St Omer. Cette cuisne nous permet aujourd’hui de travailler plus étroitement avec les acteurs de ce territoire, aussi bien du côté des producteurs que des partenaires et de leurs jeunes consommateurs. Cela tout en minimisant l’empreinte écologique que représente notre activité.

Croc La Vie 41 rue des coquelicots, saint-martin-lez-tatinghem Saint-Martin-lez-Tatinghem 62500 Saint-Martin-au-Laërt Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://croc-la-vie.com/portes-ouvertes-croc-la-vie/ »}]

En 2024, Croc La Vie ouvrait sa 2nde cuisine centrale pour fournir des repas 100% BIO aux 0 – 3 ans en région. Entrez en cuisine pour connaitre nos engagements, notre réseaux et fonctionnement ! restauration collective petite enfance

CROC LA VIE