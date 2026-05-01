Guichen

Portes ouvertes de Radio Laser pour ses 34 ans !

6B Rue du Commandant Charcot Guichen Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le samedi 30 mai, Radio Laser ouvre ses portes à l’Espace Galatée à Guichen !

Au programme

– Visite des studios

– Blind test musical tout l’après-midi

– Mini atelier radio accessible à tous

– Initiations ludiques podcast, chronique décalée, coulisses du direct et même prise de micro !

L’entrée est gratuite ! pour plus d’infos, vous pouvez vous rendre sur le site.

On se donne rendez-vous pour une journée inoubliable ! .

6B Rue du Commandant Charcot Guichen 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Portes ouvertes de Radio Laser pour ses 34 ans ! Guichen a été mis à jour le 2026-05-26 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté