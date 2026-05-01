Portes ouvertes de Radio Laser pour ses 34 ans ! Guichen
Portes ouvertes de Radio Laser pour ses 34 ans ! Guichen samedi 30 mai 2026.
Guichen
Portes ouvertes de Radio Laser pour ses 34 ans !
6B Rue du Commandant Charcot Guichen Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le samedi 30 mai, Radio Laser ouvre ses portes à l’Espace Galatée à Guichen !
Au programme
– Visite des studios
– Blind test musical tout l’après-midi
– Mini atelier radio accessible à tous
– Initiations ludiques podcast, chronique décalée, coulisses du direct et même prise de micro !
L’entrée est gratuite ! pour plus d’infos, vous pouvez vous rendre sur le site.
On se donne rendez-vous pour une journée inoubliable ! .
6B Rue du Commandant Charcot Guichen 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Portes ouvertes de Radio Laser pour ses 34 ans ! Guichen a été mis à jour le 2026-05-26 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté
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