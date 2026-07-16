Portes ouvertes ! Découverte des Abeilles et des produits de la ruche, Chez Fanny et Jérôme, Champcelée

Informations pratiques

Portes ouvertes ! Découverte des Abeilles et des produits de la ruche 2 – 4 octobre Chez Fanny et Jérôme Nièvre

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T09:30:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Et si vous goûtiez la nature ?… Vu par les abeilles !

Vous êtes curieux ? Venez percer leurs secrets sucrés !

Que se passe-t-il vraiment à l’intérieur d’une ruche ? Découvrez-le lors de mes portes ouvertes. Pas besoin de tenue de protection juste un nez curieux des yeux grands ouverts et une envie de merveille

voici ce qui vous attend : un voyage sensoriel

Regardez les abeilles butiner et écoutez leurs bourdonnements mystérieux sentez les parfums de miel et de cire.

Une dégustation inédite, goûtez à plusieurs variétés de miel et tentez de les reconnaître ?

Venez découvrir également les produits guérisseurs de la ruche tels que la propolis,le pollen et surtout la gelée royale !

Pourquoi venir ?

Parce que derrière chaque cuillère de miel se cache un monde fascinant que vous n’imaginez pas…

Parce que comprendre les abeilles c’est aimer encore mieux ce qu’elles nous offrent et parce que vos papilles et vos enfants on redemanderont.

Pour toute visite, un sachet de graines mellifères vous sera offert afin d’emporter avec vous un petit bout de notre nature.

à très vite

Fanny ;)

Chez Fanny et Jérôme 5 rue du Soc 58150 Suilly-la-Tour Champcelée 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06 83 61 41 16 »}]

Découverte de tous les secrets des abeilles et dégustation bien sûr ;)

Fanny Cadoux apicultrice