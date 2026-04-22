Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Belleville : immersion dans les coulisses de l’art Galerie des Ateliers d’Artistes de Belleville (Point d’accueil du public) Paris

À

l’occasion de la 37e édition des Portes Ouvertes des Ateliers

d’Artistes de Belleville, plus de 170 artistes et collectifs ouvrent

leurs ateliers et transforment le quartier en un véritable parcours

de découverte artistique, où le public est invité à entrer

librement.

Les

Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Belleville, se tiendront

les jeudi 28, vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mai 2026 de 14h à

20h.

Un voyage au cœur de la création

Quatre

journées exceptionnelles, avec plus de

100 ateliers accueillant le public pour découvrir les œuvres et

rencontrer les artistes du quartier.

Une immersion unique pour plonger

dans les coulisses de la création contemporaine, au plus près des

pratiques et de la diversité des univers artistiques.

Une immersion totale et accessible

Au

programme : rencontres

privilégiées avec les artistes, découvertes d’univers

singuliers, œuvres à prix atelier, invités venus d’Italie,

exposition Rimbaud, concours photo, performances et

projections…

Que vous soyez collectionneur, amateur d’art ou simple curieux,

les Ateliers d’Artistes de Belleville vous invitent à vivre une

expérience humaine et artistique, gratuite et ouverte à toutes et

tous !

L’évènement en un coup d’œil

> Toutes les disciplines représentées : peinture, photographie, gravure, sculpture, installation, céramique…

> 15 événements autour des Portes Ouvertes à venir découvrir

> 35 000 visiteurs attendus

> Accès libre et gratuit

Informations pratiques :

programme, portfolios des artistes et plan des ateliers sur notre

site.

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Du jeudi 28 au dimanche 31 mai 2026, partez pour un parcours artistique à ciel ouvert au cœur de Belleville, à la découverte des ateliers, des cours cachées et de l’atmosphère unique du quartier.

Du jeudi 28 mai 2026 au dimanche 31 mai 2026 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 20h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-28T17:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-28T14:00:00+02:00_2026-05-28T20:00:00+02:00;2026-05-29T14:00:00+02:00_2026-05-29T20:00:00+02:00;2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T20:00:00+02:00;2026-05-31T14:00:00+02:00_2026-05-31T20:00:00+02:00

Galerie des Ateliers d’Artistes de Belleville (Point d’accueil du public) 1 rue Francis Picabia 75020 Paris

https://ateliers-artistes-belleville.fr/ +33173742767 contact@ateliers-artistes-belleville.fr https://www.facebook.com/AteliersArtistesBelleville/# https://www.facebook.com/AteliersArtistesBelleville/#



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