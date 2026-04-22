Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Belleville : immersion dans les coulisses de l’art Galerie des Ateliers d’Artistes de Belleville (Point d’accueil du public) Paris
Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Belleville : immersion dans les coulisses de l’art Galerie des Ateliers d’Artistes de Belleville (Point d’accueil du public) Paris jeudi 28 mai 2026.
À
l’occasion de la 37e édition des Portes Ouvertes des Ateliers
d’Artistes de Belleville, plus de 170 artistes et collectifs ouvrent
leurs ateliers et transforment le quartier en un véritable parcours
de découverte artistique, où le public est invité à entrer
librement.
Les
Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Belleville, se tiendront
les jeudi 28, vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mai 2026 de 14h à
20h.
Un voyage au cœur de la création
Quatre
journées exceptionnelles, avec plus de
100 ateliers accueillant le public pour découvrir les œuvres et
rencontrer les artistes du quartier.
Une immersion unique pour plonger
dans les coulisses de la création contemporaine, au plus près des
pratiques et de la diversité des univers artistiques.
Une immersion totale et accessible
Au
programme : rencontres
privilégiées avec les artistes, découvertes d’univers
singuliers, œuvres à prix atelier, invités venus d’Italie,
exposition Rimbaud, concours photo, performances et
projections…
Que vous soyez collectionneur, amateur d’art ou simple curieux,
les Ateliers d’Artistes de Belleville vous invitent à vivre une
expérience humaine et artistique, gratuite et ouverte à toutes et
tous !
L’évènement en un coup d’œil
> Toutes les disciplines représentées : peinture, photographie, gravure, sculpture, installation, céramique…
> 15 événements autour des Portes Ouvertes à venir découvrir
> 35 000 visiteurs attendus
> Accès libre et gratuit
Informations pratiques :
programme, portfolios des artistes et plan des ateliers sur notre
site.
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Du jeudi 28 au dimanche 31 mai 2026, partez pour un parcours artistique à ciel ouvert au cœur de Belleville, à la découverte des ateliers, des cours cachées et de l’atmosphère unique du quartier.
Du jeudi 28 mai 2026 au dimanche 31 mai 2026 :
jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 14h00 à 20h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-28T17:00:00+02:00
fin : 2026-05-31T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-28T14:00:00+02:00_2026-05-28T20:00:00+02:00;2026-05-29T14:00:00+02:00_2026-05-29T20:00:00+02:00;2026-05-30T14:00:00+02:00_2026-05-30T20:00:00+02:00;2026-05-31T14:00:00+02:00_2026-05-31T20:00:00+02:00
Galerie des Ateliers d’Artistes de Belleville (Point d’accueil du public) 1 rue Francis Picabia 75020 Paris
https://ateliers-artistes-belleville.fr/ +33173742767 contact@ateliers-artistes-belleville.fr https://www.facebook.com/AteliersArtistesBelleville/# https://www.facebook.com/AteliersArtistesBelleville/#
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