Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes La Fréquence de l’âme Guemps

Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes La Fréquence de l’âme

583 rue du Houlet Guemps Pas-de-Calais

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

2026-05-09

Chaque année, le Département du Pas-de-Calais met à l’honneur les artistes plasticiens résidant sur le territoire en organisant les Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes. Cette manifestation gratuite et à destination du tout public invite les artistes à ouvrir les portes de leur atelier et à partager avec le grand public les coulisses de la création artistique.

Dessin et peinture .

583 rue du Houlet Guemps 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France lafrequence@outlook.fr

