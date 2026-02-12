Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes La Fréquence de l’âme Guemps
Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes La Fréquence de l’âme
583 rue du Houlet Guemps Pas-de-Calais
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-10
2026-05-09
Chaque année, le Département du Pas-de-Calais met à l’honneur les artistes plasticiens résidant sur le territoire en organisant les Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes. Cette manifestation gratuite et à destination du tout public invite les artistes à ouvrir les portes de leur atelier et à partager avec le grand public les coulisses de la création artistique.
Dessin et peinture .
583 rue du Houlet Guemps 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France lafrequence@outlook.fr
