Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Philippe JONES Audruicq
Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Philippe JONES Audruicq samedi 9 mai 2026.
Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Philippe JONES
606 rue du canal Audruicq Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-09
Chaque année, le Département du Pas-de-Calais met à l’honneur les artistes plasticiens résidant sur le territoire en organisant les Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes. Cette manifestation gratuite et à destination du tout public invite les artistes à ouvrir les portes de leur atelier et à partager avec le grand public les coulisses de la création artistique.
Sculpture sur bois .
606 rue du canal Audruicq 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes Philippe JONES Audruicq a été mis à jour le 2026-02-11 par CPETI Région Audruicq