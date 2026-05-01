Portes Ouvertes des Bergers des Lavandes à Quissac Quissac

Quissac

Portes Ouvertes des Bergers des Lavandes à Quissac

5799 Route de Coursac Quissac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 08:30:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Portes-ouvertes des Bergers des Lavandes et mise en route de leur nouvelle distillerie !

7eme édition de la la journée portes-ouvertes du groupement de producteurs de plantes aromatiques "bergers des lavandes" avec animations, visite de champs en fleur, démonstrations, distillation d'huile essentielle, musique et soirée repas.

Envie de passer une belle journée ? Apprenez pleins de choses et découvrez la diversification d'un collectif d’éleveurs ovin vers les plantes aromatiques, sur les causses du Quercy.

Sur l'exploitation de Christophe Lompech et aussi le lieu de la future distillerie.

Portes-ouvertes des Bergers des Lavandes et mise en route de leur nouvelle distillerie !

7eme édition de la la journée portes-ouvertes du groupement de producteurs de plantes aromatiques "bergers des lavandes" avec animations, visite de champs en fleur, démonstrations, distillation d'huile essentielle, musique et soirée repas.

Envie de passer une belle journée ? Apprenez pleins de choses et découvrez la diversification d'un collectif d’éleveurs ovin vers les plantes aromatiques, sur les causses du Quercy.

Sur l'exploitation de Christophe Lompech et aussi le lieu de la future distillerie.

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5799 Route de Coursac Quissac 46320 Lot Occitanie contact@bergersdeslavandes.fr

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English :

Open house for Les Bergers des Lavandes and start-up of their new distillery!

7th edition of the open house day for the aromatic plant producer group "bergers des lavandes" with entertainment, visits to fields in bloom, demonstrations, essential oil distillation, music and an evening meal.

Hungry for a great day out? Learn a lot and discover the diversification of a collective of sheep farmers towards aromatic plants, on the Causses du Quercy.

On Christophe Lompech’s farm and also the site of the future distillery.

L’événement Portes Ouvertes des Bergers des Lavandes à Quissac Quissac a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Figeac