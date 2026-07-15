Portes Ouvertes des cours de danse et assouplissement de L’Aquilone du 14 au 19 septembre 2026

Informations pratiques

L’association L’Aquilone organise pour la rentrée 2026-27 une semaine Portes Ouvertes du 14 au 19 septembre pour permettre à un plus large public de venir essayer ses cours gratuitement et s’il le souhaite s’inscrire :

Initiation pour les 5-8 ans, danse moderne pour les 9-12 ans le mercredi dans le 20e et le vendredi dans le 13e

Danse contemporaine et Atelier Chorégraphique pour les ados/adultes le mardi et samedi dans le 13e, le vendredi dans le 20e

Assouplissement/Danse ou gym douce pour les Seniors

Chacun et chacune peut trouver l’activité qui lui correspond le mieux, n’hésitez pas à consulter le planning où ils figurent les lieux et horaires des cours. Le professeure transmets une pratique artistique et harmonieuse basée sur la reconnexion du corps et l’art chorégraphique.

Les cours (pour tous les âges et tous les niveaux) se déroulent dans les 13e et 20e arrondissement. Retrouvez les contenu des cours sur notre site à l’onglet Nos cours dans le 20e arrondissement/Nos cours dans le 13e arrondissement. Vous pouvez trouver les actualités sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram.

Abonnement annuel en fonction du quotient familial ou Trimestre à prix fixe (les adultes et les seniors) /Chèques vacances, Pass Loisir, Coupons Sport acceptés

Tout au long de l’année, l’association propose également des stages (enfants, jeunes et adultes) et de nombreux projets artistiques.

Association agréée Jeunesse et Education populaire.

Venez essayer nos cours de danse et assouplissement!!

L’association L’Aquilone organise pour la rentrée 2026-27 une semaine Portes Ouvertes du 14 au 19 septembre pour permettre à un plus large public de venir essayer ses cours et s’inscrire. Réservez votre place, c’est très facile! Si ça vous plait, vous pourrez faire votre inscription sur place.

Du lundi 14 septembre 2026 au samedi 19 septembre 2026 :

Du lundi 14 septembre 2026 au samedi 19 septembre 2026 :

gratuit

Cours d’essai gratuit/Réservation obligatoire à : laquilone.association@gmail.com

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-14T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T01:59:59+02:00

Date(s) :



https://laquiloneassociation.wordpress.com/ laquilone.association@gmail.com https://www.facebook.com/associationlaquilone https://www.facebook.com/associationlaquilone



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

