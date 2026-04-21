Menetou-Râtel

Portes ouvertes domaine Bernard Fleuriet

Menetou-Râtel Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-03

Le Domaine Bernard Fleuriet et Fils organise ses Portes ouvertes

Au programme

Visite de cave et dégustation des vins

Exposition culturelle

Marché artisanal de producteur d’Ici et D’ailleurs

Restauration sur place possible

Animations musicales Samedi soir et Dimanche

Ambiance conviviale .

Menetou-Râtel 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 34 09 fleuriet.vauvise@wanadoo.fr

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English :

Domaine Bernard Fleuriet et Fils organizes its Open House

Program:

Cellar visit and wine tasting

Craft market with local and foreign producers

Catering available on site

Entertainment Saturday evening and Sunday

L’événement Portes ouvertes domaine Bernard Fleuriet Menetou-Râtel a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme du Grand Sancerrois