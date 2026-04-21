Portes ouvertes domaine Bernard Fleuriet Menetou-Râtel
Portes ouvertes domaine Bernard Fleuriet Menetou-Râtel samedi 2 mai 2026.
Menetou-Râtel
Portes ouvertes domaine Bernard Fleuriet
Menetou-Râtel Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-03
Le Domaine Bernard Fleuriet et Fils organise ses Portes ouvertes
Au programme
Visite de cave et dégustation des vins
Exposition culturelle
Marché artisanal de producteur d’Ici et D’ailleurs
Restauration sur place possible
Animations musicales Samedi soir et Dimanche
Ambiance conviviale .
Menetou-Râtel 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 34 09 fleuriet.vauvise@wanadoo.fr
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English :
Domaine Bernard Fleuriet et Fils organizes its Open House
Program:
Cellar visit and wine tasting
Craft market with local and foreign producers
Catering available on site
Entertainment Saturday evening and Sunday
L’événement Portes ouvertes domaine Bernard Fleuriet Menetou-Râtel a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme du Grand Sancerrois