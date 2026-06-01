Castelnau-d’Aude

PORTES OUVERTES DOMAINES DES TERRES GEORGES

2 rue des jardins Castelnau-d’Aude Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:30:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Les Terres Georges vous ouvrent leurs portes !

Le temps d’un weekend, venez apprécier le terroir local au travers de ses vins.

Quand les vignes commencent à prendre leurs quartiers d’été, c’est le moment idéal pour ouvrir grand les portes du domaine …

Au programme

• Dégustation de nos cuvées de la plus gouleyante à la plus complexes, rosé, blanc, rouge. accompagnées de Tapas

• Echanges autour du travail de la vigne

• Moments gourmands et bonne humeur

Un moment privilégié pour se retrouver entre amateurs de vin, amis du domaine et passionnés du Minervois.

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2 rue des jardins Castelnau-d’Aude 11700 Aude Occitanie +33 6 30 49 97 73 info@domaineterresgeorges.com

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English :

Les Terres Georges open their doors to you!

For a weekend, come and appreciate the local terroir through its wines.

When the vines begin to take up their summer quarters, it’s the perfect time to open the estate’s doors wide?

On the program:

? Tasting of our rosé, white and red wines, from the lightest to the most complex, accompanied by tapas

? Discussions on the work of the vine

? Gourmet moments and good humor

A special time for wine lovers, friends of the estate and Minervois enthusiasts to get together.

L’événement PORTES OUVERTES DOMAINES DES TERRES GEORGES Castelnau-d’Aude a été mis à jour le 2026-06-03 par