Portes-ouvertes du chantier de fouilles archéologiques Inrap – Site de Bussy-Saint-Georges (77), Chantier de fouilles archéologiques de l’Inrap – ZAC de la Rucherie, Bussy-Saint-Georges (77), Bussy-Saint-Georges

Portes-ouvertes du chantier de fouilles archéologiques Inrap – Site de Bussy-Saint-Georges (77) Vendredi 12 juin, 10h00 Chantier de fouilles archéologiques de l’Inrap – ZAC de la Rucherie, Bussy-Saint-Georges (77) Seine-et-Marne

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T16:00:00+02:00

Réservé aux scolaires

L’archéologue de l’Inrap Eddy Sethian et son équipe ouvrent exceptionnellement aux écoles de Bussy-Saint-Georges les portes du chantier de fouilles de la ZAC de la Rucherie. Ce site permet de découvrir des vestiges datant de la protohistoire au Moyen Âge ainsi que les recherches actuellement menées sur le terrain. L’atelier Archéomaquette complète la visite pour mieux faire comprendre la démarche de l’archéologie préventive.

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Chantier de fouilles archéologiques de l’Inrap – ZAC de la Rucherie, Bussy-Saint-Georges (77) 20 Avenue Joseph Paxton, 77600 Ferrières-en-Brie Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France 06 65 22 56 71 https://www.inrap.fr/ https://x.com/Inrap_ActuCIF Chantier de fouilles archéologiques de l’Inrap pour la ZAC de la Rucherie à Bussy-Saint-Georges Parkings à proximité

L’archéologue de l’Inrap Eddy Sethian et son équipe ouvrent exceptionnellement aux écoles de Bussy-Saint-Georges les portes du chantier de fouilles de la ZAC de la Rucherie. Ce site gallo-romain de …

© Pauline Beuzeron, Inrap