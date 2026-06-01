Portes ouvertes du chantier de fouilles archéologiques préventives sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, Entraigues sur la sorgue, Zac du Plan, Entraigues-sur-la-Sorgue

Portes ouvertes du chantier de fouilles archéologiques préventives sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue 12 et 13 juin Entraigues sur la sorgue, Zac du Plan Vaucluse

Limité à 30 personnes par tranche horaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T11:00:00+02:00

Venez découvrir les vestiges du passé lors des portes ouvertes du chantier de fouilles archéologiques préventives de la Zac du Plan, situé sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue

Cet événement est l’occasion d’en apprendre davantage sur les découvertes en cours, les méthodes des archéologues et l’histoire du territoire avant les aménagements à venir.

L’entrée du site se trouve au départ de l’avenue du Mourre de Luc, zone Couquiou Sud, juste après le rond-point d’accès à la zone

(43°59’32.2″N 4°55’21.6″E)

Portes ouvertes le vendredi 12 juin : Départ toutes les heures entre 10h et 12h puis entre 13h et 16h ;

Et visite guidée UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION le samedi 13 juin à 10h

Durée indicative : 1 heure

Annulation possible selon conditions météorologiques

Chapeau conseillé

Lors de cette journée, les responsables des fouilles vous présenteront le site archéologique ainsi que les principales découvertes matérielles, s’étalant de la Protohistoire à la période gallo-romaine.

Période(s) archéologique(s) : Âge du fer, Antiquité

Opérateur : Mosaïques archéologie – Aménageur : GSE Group

Tous publics

Gratuit

Vendredi 12 juin de 10h à 12h et de 13h à 16h (Départ des présentations toutes les heures)

Samedi 13 juin sur inscription : 10h

Contact presse :

Magalie Kielb Zaaraoui

m.kielb@mosaiquesarcheologie.com

Entraigues sur la sorgue, Zac du Plan Avenue du Mourre de Luc, 84320, Entraigues sur la Sorgue Entraigues-sur-la-Sorgue 84320 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://34794.aidaform.com/expert-template-seminar-registration-form3?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkb21haW4iOiIzNDc5NCIsInVyaSI6ImV4cGVydC10ZW1wbGF0ZS1zZW1pbmFyLXJlZ2lzdHJhdGlvbi1mb3JtMyIsImV4cCI6MTc4MDA0MjYyMH0.6AdjgMGUSET_ZVFGBRAtRg9qpipqo6yolapgow7NlHw »}] [{« link »: « mailto:m.kielb@mosaiquesarcheologie.com »}] Présence d’un parking aménagé à l’entrée du site.

Venez découvrir les vestiges du passé lors des portes ouvertes du chantier de fouilles archéologiques préventives de la Zac du Plan, situé sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue

©Mosaiquesarchéologie