Portes ouvertes du chantier de fouilles archéologiques préventives sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, Entraigues sur la sorgue, Zac du Plan, Entraigues-sur-la-Sorgue
Portes ouvertes du chantier de fouilles archéologiques préventives sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, Entraigues sur la sorgue, Zac du Plan, Entraigues-sur-la-Sorgue vendredi 12 juin 2026.
Portes ouvertes du chantier de fouilles archéologiques préventives sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue 12 et 13 juin Entraigues sur la sorgue, Zac du Plan Vaucluse
Limité à 30 personnes par tranche horaire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T11:00:00+02:00
Venez découvrir les vestiges du passé lors des portes ouvertes du chantier de fouilles archéologiques préventives de la Zac du Plan, situé sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue
Cet événement est l’occasion d’en apprendre davantage sur les découvertes en cours, les méthodes des archéologues et l’histoire du territoire avant les aménagements à venir.
L’entrée du site se trouve au départ de l’avenue du Mourre de Luc, zone Couquiou Sud, juste après le rond-point d’accès à la zone
(43°59’32.2″N 4°55’21.6″E)
Portes ouvertes le vendredi 12 juin : Départ toutes les heures entre 10h et 12h puis entre 13h et 16h ;
Et visite guidée UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION le samedi 13 juin à 10h
Durée indicative : 1 heure
Annulation possible selon conditions météorologiques
Chapeau conseillé
Lors de cette journée, les responsables des fouilles vous présenteront le site archéologique ainsi que les principales découvertes matérielles, s’étalant de la Protohistoire à la période gallo-romaine.
Période(s) archéologique(s) : Âge du fer, Antiquité
Opérateur : Mosaïques archéologie – Aménageur : GSE Group
Tous publics
Gratuit
Vendredi 12 juin de 10h à 12h et de 13h à 16h (Départ des présentations toutes les heures)
Samedi 13 juin sur inscription : 10h
Contact presse :
Magalie Kielb Zaaraoui
m.kielb@mosaiquesarcheologie.com
Entraigues sur la sorgue, Zac du Plan Avenue du Mourre de Luc, 84320, Entraigues sur la Sorgue Entraigues-sur-la-Sorgue 84320 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://34794.aidaform.com/expert-template-seminar-registration-form3?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkb21haW4iOiIzNDc5NCIsInVyaSI6ImV4cGVydC10ZW1wbGF0ZS1zZW1pbmFyLXJlZ2lzdHJhdGlvbi1mb3JtMyIsImV4cCI6MTc4MDA0MjYyMH0.6AdjgMGUSET_ZVFGBRAtRg9qpipqo6yolapgow7NlHw »}] [{« link »: « mailto:m.kielb@mosaiquesarcheologie.com »}] Présence d’un parking aménagé à l’entrée du site.
Venez découvrir les vestiges du passé lors des portes ouvertes du chantier de fouilles archéologiques préventives de la Zac du Plan, situé sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue
©Mosaiquesarchéologie