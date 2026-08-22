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AGENDA · Ciez

Portes ouvertes du club de Country Salle des fêtes Ciez

samedi 12 septembre 2026 · Salle des fêtes · Ciez

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Le bourg
Ville
58220 Ciez
Département
Nièvre
Tarif

Ciez

Portes ouvertes du club de Country

Salle des fêtes Le bourg Ciez Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Le Club de danse Country vous ouvre ses portes de 15h à 18h ! Venez découvrir le monde de cette danse et pourquoi pas, vous initier !   .

Salle des fêtes Le bourg Ciez 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 97 50 58  maryse.ferrand52@orange.fr

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English : Portes ouvertes du club de Country

L’événement Portes ouvertes du club de Country Ciez a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Bourgogne Coeur de Loire