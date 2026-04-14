Portes ouvertes du club de tir à l’arc Sagittaire Genève, Centre sportif du Bout-du-Monde, Genève

Portes ouvertes du club de tir à l’arc Sagittaire Genève Samedi 25 avril, 13h30 Centre sportif du Bout-du-Monde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T13:30:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T13:30:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Envie de découvrir le tir à l’arc dans une ambiance conviviale ? Le club Sagittaire Genève vous ouvre ses portes le 25 avril 2026 ! Entre 13h30 et 17h, venez essayer gratuitement ce sport de précision, encadré par nos membres passionnés.

Que vous soyez curieux, sportif ou simplement tenté par une nouvelle expérience, nos archers seront là pour vous guider et vous faire tirer vos premières flèches sous le soleil et dans la bonne humeur.

À noter : c’est le seul jour où vous pourrez vous inscrire au prochain cours d’initiation. Alors, ne manquez pas cette occasion !

L’événement est gratuit et ouvert à toutes et tous, dès 12 ans.

Aucune inscription préalable n’est nécessaire pour participer.

Plus d’informations sur notre site web : https://sagittaire-geneve.ch/

Centre sportif du Bout-du-Monde Route de Vessy 12, 1206 Genève Genève 1206 +41 22 418 48 50 [{« link »: « https://sagittaire-geneve.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/sports/centre-sportif-bout-du-monde/

Le 25 avril 2026, le club Sagittaire Genève ouvre ses portes au centre sportif du Bout-du-Monde. Initiez-vous gratuitement au tir à l’arc et profitez-en pour vous inscrire à un cours d’initiation.

Sagittaire Genève