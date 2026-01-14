Portes ouvertes du Domaine de Cézin Marçon

Portes ouvertes du Domaine de Cézin

22 Rue de Cézin Marçon Sarthe

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

2026-06-06

Portes ouvertes 6 & 7 juin 2026 Balade dans les vignes, visite de la cave en tuffeau, dégustation et découverte des vins du Domaine de Cézin. Repas sur réservation.

Portes ouvertes 6 & 7 juin 2026

Le Domaine de Cézin vous ouvre ses portes pour un moment de partage au cœur des vignes.

Au programme balade dans le vignoble, visite de la cave en tuffeau, dégustation des vins du domaine et découverte de notre savoir-faire.

Un repas sur réservation viendra compléter ce week-end convivial, placé sous le signe de la rencontre et du plaisir. .

22 Rue de Cézin Marçon 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 44 13 70 contact@domainedecezin.fr

English :

Open house ? June 6 & 7, 2026 Vineyard tour, visit to the tufa cellar, wine tasting and discovery of Domaine de Cézin wines. Meals on reservation.

