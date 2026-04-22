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Portes-Ouvertes du Domaine Villain Domaine Villain Beine

Portes-Ouvertes du Domaine Villain Domaine Villain Beine samedi 16 mai 2026.

Lieu : Domaine Villain

Adresse : 11 Rue de la Mairie

Ville : 89800 Beine

Département : Yonne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Beine

Portes-Ouvertes du Domaine Villain

Domaine Villain 11 Rue de la Mairie Beine Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Au programme marché des producteurs, dégustation et restauration sur place.   .

Domaine Villain 11 Rue de la Mairie Beine 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   gaecvillainfrere@gmail.com

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English : Portes-Ouvertes du Domaine Villain

L’événement Portes-Ouvertes du Domaine Villain Beine a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois