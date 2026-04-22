Portes-Ouvertes du Domaine Villain Domaine Villain Beine
Portes-Ouvertes du Domaine Villain Domaine Villain Beine samedi 16 mai 2026.
Beine
Portes-Ouvertes du Domaine Villain
Domaine Villain 11 Rue de la Mairie Beine Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Au programme marché des producteurs, dégustation et restauration sur place. .
Domaine Villain 11 Rue de la Mairie Beine 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté gaecvillainfrere@gmail.com
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English : Portes-Ouvertes du Domaine Villain
L’événement Portes-Ouvertes du Domaine Villain Beine a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois