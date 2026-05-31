Portes ouvertes du moulin à huile de FONTAINE-FOURCHES, Fontaine-Fourches, FONTAINE-FOURCHES

Portes ouvertes du moulin à huile de FONTAINE-FOURCHES 27 et 28 juin Fontaine-Fourches Seine-et-Marne

Visite gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:30:00+02:00 – 2026-06-27T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

Bief sur le ruisseau accessible ; déversoir, vannage, roue et meule visibles de près.

Le trop-plein de la source du ruisseau de Charrault alimente le bief et l’eau, une fois canalisée, entraîne la roue métallique qui fait tourner la meule sur son socle.

Fontaine-Fourches 1 chemin de l’huilerie FONTAINE-FOURCHES 77480 Randens Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.fontaine-fourches.com »}]

Ancien moulin à farine transformé en moulin à huile en 1900 1, chemin de l’huilerie. huilerie moulin à huile

www.fontaine-fourches.com