Portes ouvertes du Moulin de Mimbaste, Moulin de Mimbaste, Mimbaste

Informations pratiques

Portes ouvertes du Moulin de Mimbaste 19 et 20 septembre Moulin de Mimbaste Landes

Dons et adhésions possibles en fin de visite selon vos souhaits pour nous aider. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez le moulin à l’occasion d’une visite guidée consacrée à son histoire, à son fonctionnement et aux projets de réhabilitation envisagés pour préserver et valoriser ce patrimoine.

Moulin de Mimbaste 275 Route de la Fontaine 40350 Mimbaste Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine 0607160408 https://amis-moulin-mimbaste.s2.yapla.com/fr https://www.helloasso.com/associations/les-amis-du-moulin-de-mimbaste/adhesions/adhesion-2026 Le Moulin de Mimbaste est le dernier moulin conservé dans le village.

Daté de 1703 et rénové en 1831, il a fonctionné sans interruption jusqu’en 1970. Depuis, il sommeille, resté intact avec son bâtiment industriel de tradition landaise et ses quatre paires de meules.

Son droit de mouture du blé, fixé à une tonne par jour, ainsi que son droit d’eau fondé en titre ont également été conservés.

Depuis deux ans, un collectif de passionnés s’est réuni au sein de l’association des « Amis du Moulin de Mimbaste » (AMM) avec l’ambition de « réveiller » ce patrimoine et de valoriser son important potentiel social, culturel, économique et écologique. Se garer à proximité du pont de la rivière selon les indications mise en place .

Visite guidée de notre moulin, de son histoire, des projets de sa réhabilitation.

©xavier heches