Portes ouvertes école calandreta bilingue provençal Valréas Valréas
Portes ouvertes école calandreta bilingue provençal Valréas Valréas samedi 7 mars 2026.
Portes ouvertes école calandreta bilingue provençal
Valréas A côté du centre aéré Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 09:00:00
fin : 2026-03-07 12:00:00
Date(s) :
2026-03-07
PORTES OUVERTES ECOLE CALANDRETA
EN IMMERSION PROVENCALE
.
Valréas A côté du centre aéré Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 30 38 26 44 bureu.vaurias@calandreta.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
OPEN HOUSE CALANDRETA SCHOOL
IN PROVENCAL IMMERSION
L’événement Portes ouvertes école calandreta bilingue provençal Valréas a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes