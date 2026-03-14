Portes ouvertes école provençale CALANDRETA Richerenches Valréas
Portes ouvertes école provençale CALANDRETA Richerenches Valréas samedi 25 avril 2026.
Portes ouvertes école provençale CALANDRETA
Richerenches A côté du centre aéré Valréas Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-25
PORTES OUVERTES CALANDRETA DE VAURIAS
Samedi 25 avril de 9h à 12h
Ecole associative, laïque et bilingue en provençal.
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Richerenches A côté du centre aéré Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 72 71 44 helene.souyri@hotmail.fr
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English :
OPEN HOUSE CALANDRETA DE VAURIAS
Saturday, April 25, 9am to 12pm
Secular, bilingual school in Provençal.
L’événement Portes ouvertes école provençale CALANDRETA Valréas a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes