Portes ouvertes école provençale CALANDRETA Richerenches Valréas

Portes ouvertes école provençale CALANDRETA

Richerenches A côté du centre aéré Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

PORTES OUVERTES CALANDRETA DE VAURIAS

Samedi 25 avril de 9h à 12h

Ecole associative, laïque et bilingue en provençal.

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Richerenches A côté du centre aéré Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 72 71 44 helene.souyri@hotmail.fr

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English :

OPEN HOUSE CALANDRETA DE VAURIAS

Saturday, April 25, 9am to 12pm

Secular, bilingual school in Provençal.

L’événement Portes ouvertes école provençale CALANDRETA Valréas a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes