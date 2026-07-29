Informations pratiques

Monein

Portes ouvertes en Jurançon

Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 10:00:00

fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :

2026-12-06

Programme à venir. .

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 70 30 contact@vins-jurancon.fr

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English : Portes ouvertes en Jurançon

L’événement Portes ouvertes en Jurançon Monein a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Coeur de Béarn