AGENDA · Monein
Portes ouvertes en Jurançon Monein
dimanche 6 décembre 2026 · Monein
Informations pratiques
Monein
Portes ouvertes en Jurançon
Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 10:00:00
fin : 2026-12-06 18:00:00
Date(s) :
2026-12-06
Programme à venir. .
Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 70 30 contact@vins-jurancon.fr
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English : Portes ouvertes en Jurançon
L’événement Portes ouvertes en Jurançon Monein a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Coeur de Béarn
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