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Portes ouvertes en Jurançon Monein

dimanche 6 décembre 2026 · Monein

Portes ouvertes en Jurançon Monein

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
64360 Monein
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Monein

Portes ouvertes en Jurançon

Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 10:00:00
fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :
2026-12-06

Programme à venir.   .

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 70 30  contact@vins-jurancon.fr

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English : Portes ouvertes en Jurançon

L’événement Portes ouvertes en Jurançon Monein a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Coeur de Béarn

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