La Couture

Portes ouvertes, Épicerie associative

Place de l’église La Couture Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:30:00

fin : 2026-05-30 14:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez découvrir le fonctionnement de notre épicerie, un lieu chaleureux, de partage au coeur de notre village.

Visite de l’épicerie

Rencontre avec les bénévoles

Atelier botanique avec Yannick

Massages assis avec Magalie

Gaëtane et sa guitare .

Place de l’église La Couture 85320 Vendée Pays de la Loire +33 6 03 54 05 34 lacoutureandco@gmail.com

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English :

Come and find out how our grocery store works, a warm and welcoming place to share in the heart of our village.

L’événement Portes ouvertes, Épicerie associative La Couture a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud