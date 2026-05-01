Portes ouvertes, Épicerie associative La Couture
Portes ouvertes, Épicerie associative La Couture samedi 30 mai 2026.
La Couture
Portes ouvertes, Épicerie associative
Place de l’église La Couture Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30 14:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Venez découvrir le fonctionnement de notre épicerie, un lieu chaleureux, de partage au coeur de notre village.
Visite de l’épicerie
Rencontre avec les bénévoles
Atelier botanique avec Yannick
Massages assis avec Magalie
Gaëtane et sa guitare .
Place de l’église La Couture 85320 Vendée Pays de la Loire +33 6 03 54 05 34 lacoutureandco@gmail.com
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English :
Come and find out how our grocery store works, a warm and welcoming place to share in the heart of our village.
L’événement Portes ouvertes, Épicerie associative La Couture a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud