Portes Ouvertes Espace Culturel, Bibliothèque de Corbenay, Corbenay

Informations pratiques

Portes Ouvertes Espace Culturel Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque de Corbenay Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Portes ouvertes à la bibliothèque de CORBENAY avec café, mignardises.

Puis lecture de contes aux enfants en début d’après-midi;

Suivie de la dictée des 3 lapins .

Bibliothèque de Corbenay 43 Rue Henri Duhaut, 70320 Corbenay Corbenay 70320 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Biblis en folie 2026

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