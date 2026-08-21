AGENDA · Corbenay
Portes Ouvertes Espace Culturel, Bibliothèque de Corbenay, Corbenay
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque de Corbenay · Corbenay
Informations pratiques
Portes Ouvertes Espace Culturel Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque de Corbenay Haute-Saône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Portes ouvertes à la bibliothèque de CORBENAY avec café, mignardises.
Puis lecture de contes aux enfants en début d’après-midi;
Suivie de la dictée des 3 lapins .
Bibliothèque de Corbenay 43 Rue Henri Duhaut, 70320 Corbenay Corbenay 70320 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Biblis en folie 2026
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