Portes ouvertes et initiation à l’aïkido Salle Jules Devani Herserange
Portes ouvertes et initiation à l’aïkido Salle Jules Devani Herserange samedi 4 juillet 2026.
Herserange
Portes ouvertes et initiation à l’aïkido
Salle Jules Devani Avenue Hypolyte d’Huart Herserange Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-08-29 11:30:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-08-29
Portes ouvertes et initiation à l’aïkido.Tout public
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Salle Jules Devani Avenue Hypolyte d’Huart Herserange 54440 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 86 63 09 19
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English :
Open House and Introduction to Aikido.
L’événement Portes ouvertes et initiation à l’aïkido Herserange a été mis à jour le 2026-06-24 par OT DU GRAND LONGWY