Portes ouvertes et initiation à l’aïkido Salle Jules Devani Herserange samedi 4 juillet 2026.

Herserange

Portes ouvertes et initiation à l’aïkido

Salle Jules Devani Avenue Hypolyte d’Huart Herserange Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-08-29 11:30:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-08-29

Portes ouvertes et initiation à l’aïkido.Tout public

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Salle Jules Devani Avenue Hypolyte d’Huart Herserange 54440 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 86 63 09 19

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English :

Open House and Introduction to Aikido.

L’événement Portes ouvertes et initiation à l’aïkido Herserange a été mis à jour le 2026-06-24 par OT DU GRAND LONGWY