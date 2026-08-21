Portes ouvertes et rétrospective, Les Esserres, Lavacquerie

Informations pratiques

Portes ouvertes et rétrospective 19 et 20 septembre Les Esserres Oise

portes ouvertes gratuites, pique nique possible

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les Esserres présentent un grand jardin qui abrite des serres en verres construites en 1963, et dont l’association a entrepris la réhabilitation en 1999.

En leur sein vous découvrirez des expositions d’arts plastiques, une présentation des résidences d’artistes ainsi qu’une rétrospective portant sur les travaux de réhabilitation du site.

Les Esserres rue d’en Bas 60120 Lavacquerie Lavacquerie 60120 Oise Hauts-de-France 0607980331 http://les-esserres.net https://www.facebook.com/Asso.LesEsserres/;https://www.instagram.com/lesesserres/ Les Esserres sont situées sur un ancien site horticole depuis 1999. L’association a œuvré à réhabiliter le lieu afin d’y accueillir le public autour d’activités liées à l’Art et à la Nature. Les Esserres ouvrent leurs portes d’Avril à Octobre, lors de festivals familiaux et gratuits ou sur réservation; et accueillent des expositions et des résidences d’artistes tout au long de la saison. le parking se fait sur le site ou dans un champs à proximité en cas d’affluence.

Les Esserres présentent un grand jardin qui abrite des serres en verres construites en 1963, et dont l’association a entrepris la réhabilitation en 1999.

lesEsserres©