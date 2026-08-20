Portes ouvertes, Ferme de champ chabert,, La Buisse
vendredi 2 octobre 2026 · Ferme de champ chabert, · La Buisse
Informations pratiques
Portes ouvertes Vendredi 2 octobre, 10h00, 14h00 Ferme de champ chabert, Isère
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Julie et Sébastien vous accueillent à l’occasion de leur ferme ouverte afin de découvrir leur exploitation et leurs produits autour du miel et du vin.
Tandis que Julie se consacre aux abeilles et à la fabrication du miel, bonbons, savon, pollen gelée royale et propolis, Sébastien est en charge de la production de vin. Tous deux ont à coeur de proposer des produits locaux afin de valoriser le terroir, sa richesse et sa préservation
Ferme de champ chabert, 1052 route de champ chabert, 38500 La Buisse La Buisse 38500 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « julie_bernadou@yahoo.fr »}]
Découverte de l’exploitation Miel et Vin
Maxime Sibué