Portes Ouvertes & Finale de la Coupe du Monde chez les Intenables ! Rosheim dimanche 19 juillet 2026.

Rosheim

Portes Ouvertes & Finale de la Coupe du Monde chez les Intenables !

8 Rue Jean-Marie Lehn Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 16:00:00

fin : 2026-07-19 23:59:00

Date(s) :

2026-07-19

Poussez les portes d’une brasserie artisanale pour une immersion dans les coulisses de fabrication, entre dégustations, visites guidées gratuites avec le brasseur et retransmission de match au cœur des cuves. Foodtruck sur place et boissons artisanales à savourer tout au long de la soirée.

Quoi de mieux qu’une journée festive pour vous montrer les coulisses de la fabrication de votre boisson favorite ?

Et quoi de mieux que d’être au milieu des cuves pour regarder le match ?

De la bière à foison ! 6 à 8 becs pour tous les goûts, des sodas artisanaux, à déguster sur place et à emporter à la maison !

Des visites gratuites en présence du brasseur à 17h & 18h.

Knack Eat, foodtruck de Hot Dog pour remplir vos estomacs affamés avant le match & à la mi-temps. .

8 Rue Jean-Marie Lehn Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 46 67 18 12 contact@lesintenables.com

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English :

Step inside a craft brewery for a behind-the-scenes look at the brewing process, featuring tastings, free guided tours with the brewer, and live sports broadcasts right among the tanks. A food truck will be on site, and craft beverages will be available to enjoy throughout the evening.

L’événement Portes Ouvertes & Finale de la Coupe du Monde chez les Intenables ! Rosheim a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile