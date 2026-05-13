Soirée Bachata & Salsa Rosheim
Soirée Bachata & Salsa Rosheim vendredi 17 juillet 2026.
Rosheim
Soirée Bachata & Salsa
Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-08-16 22:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-16
Envie de soleil, de rythme et de déconnexion ? Direction le Schnakeloch pour une soirée 100% latino ! Initiation à 19h; soirée dansante dès 20h.
Envie de soleil, de rythme et de déconnexion ? Direction le Schnakeloch pour une soirée 100% latino
19h Initiation avec Nico & Mélanie
Parfait pour se lancer ou revoir les bases, dans une ambiance détendue et accessible à tous
20h Soirée dansante
On monte le son, les corps se délient et la piste s’enflamme jusqu’au bout de la nuit.
Que tu sois curieux débutant ou danseur passionné, tout est réuni pour vibrer, partager et passer un moment chaleureux.
Bar & petite restauration sur place .
Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmail.com
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English :
In the mood for sun, rhythm and relaxation? Head to the Schnakeloch for a 100% Latino evening! Initiation at 7pm; dancing from 8pm.
L’événement Soirée Bachata & Salsa Rosheim a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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