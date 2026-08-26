Portes Ouvertes Fitness & Bien-Être : Mois d’essai gratuit de rentrée 2026 Complexe Sportif Daniel Praud Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-10 18:15 – 20:00

Gratuit : oui Essai Gratuit sur pré-réservation obligatoire Tarif : Gratuit pour la séance d’essai (opération spéciale rentrée du 7 au 30 septembre 2026).Modalités de réservation : Réservation en ligne obligatoire sur notre site : fitness.gymnase-jamet.frPlaces limitées par créneau afin de garantir la qualité de l’encadrement.Se présenter 10 minutes avant le début du cours avec une tenue de sport, des chaussures propres réservées à la salle et une bouteille d’eau. Adulte, Etudiant

Du 7 au 30 septembre 2026, le Jamet Sporting Club organise un mois d’opérations portes ouvertes dédié au sport santé, à la remise en forme et au bien-être.Pendant trois semaines, l’association permet aux habitants de l’agglomération nantaise d’accéder gratuitement à l’ensemble de ses cours collectifs afin de découvrir les disciplines proposées et rencontrer l’équipe d’encadrement.Au programme du Mois Découverte : Cardio & Renforcement : HIIT, Hybrid Fit (style Hyrox), Functional Training et Core Training.Posture & Énergie : Pilates, Yoga (Ashtanga & Vinyasa) et Afro Zumba. Un cadre associatif et accessible :Les cours sont dispensés par des entraîneurs diplômés et adaptés à tous les niveaux, dans une ambiance conviviale, sans jugement ni pression de performance.Conditions d’accès :Séances d’essai 100 % gratuites sur inscription préalable obligatoire (places limitées par créneau pour garantir un accompagnement de qualité).???? Planning complet et réservations : https://fitness.gymnase-jamet.fr

Complexe Sportif Daniel Praud Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

0787645431 https://fitness.gymnase-jamet.fr



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