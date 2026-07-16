Portes ouvertes, Gare de Boucieu-le-Roi, Boucieu-le-Roi

Informations pratiques

Portes ouvertes Samedi 19 septembre, 10h00 Gare de Boucieu-le-Roi Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Présentation de matériel ferroviaire historique à voie métrique restauré ou

en cours de restauration dont du matériel classé Monument Historique :

Wagons de marchandises CFD et Réseau Breton

Locotracteurs de manoeuvre

Draisine Campagne

Locomotive à vapeur en cours de restauration

Historique de la ligne CFD à voie métrique Tournon – Lamastre

Circulation de la Draisine Campagne sur les voies de la SGVA

Découverte de la nouvelle motorisation du locotracteur Pétolat

Gare de Boucieu-le-Roi 265B route du Pont du Roi, 07270, BOUCIEU LE ROI Boucieu-le-Roi 07270 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes http://train-du-vivarais.com https://www.facebook.com/Association.SGVA Située au pied du village de Boucieu-le-Roi, un des plus beaux villages de l’Ardèche classé village de caractère, la gare a conservé le charme des haltes ferroviaires champêtres du XIXe siècle. En gare de Boucieu-le-Roi est établi le siège de l’association Sauvegarde et Gestion de Véhicules Anciens, association de soutien au train du Vivarais depuis 1969. Les bénévoles y restaurent des véhicules historiques, la plupart centenaires, lors des séances de travail en commun et transmettent les techniques et savoir-faire ferroviaires aux jeunes générations. Locomotives, locotracteurs, wagons et voitures voyageurs sont présentés au public notamment lors des Journées Européennes du Patrimoine. Parking communal à proximité (100m)

Présentation de matériel ferroviaire historique à voie métrique restauré ou

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