Portes ouvertes, Jardin botanique Herbes de Vie et ferme-école Vieilles racines et jeunes pousses, Mérinchal

Portes ouvertes Dimanche 7 juin, 10h00, 14h00 Jardin botanique Herbes de Vie et ferme-école Vieilles racines et jeunes pousses Creuse

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Portes ouvertes d’un jardin d’herboriste avec :

Visites commentées de la collection ;

Ateliers d’identification de plantes médicinales par le toucher, l’odorat et le goût ;

Visite de l’école ;

Dégustation de tisanes.

Jardin botanique Herbes de Vie et ferme-école Vieilles racines et jeunes pousses 11 route de Mercin 23420 Mérinchal Mérinchal 23420 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 67 23 25 https://www.vieilles-racines-et-jeunes-pousses.fr https://fr-fr.facebook.com/vieillesracinesetjeunespousses/ Ce jardin de simples (plantes médicinales, tinctoriales) crée en 1994 par Thierry Thevenin, paysan-herboriste, accueille aujourd’hui des ateliers de formation autour du végétal et permet la récolte de plantes pour l’herboristerie. Il rassemble environ 400 espèces différentes. à 5 km de la route Clermont-Ferrand Limoges au Lieu dit Letrade

ligne TER Clermont Ferrand – Felletin (arrêt Létrade)

Portes ouvertes d’un jardin d’herboriste avec :

©Cédric Perraudeau