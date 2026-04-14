Portes ouvertes, Jardin du Pâtural des Joncs, Coyviller

Portes ouvertes 6 et 7 juin Jardin du Pâtural des Joncs Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle, sans rendez-vous, du Jardin de Patural des Joncs à l’occasion de Rendez-vous au jardin 2026

Jardin du Pâtural des Joncs Route des Raillis 54210 Coyviller Coyviller 54210 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0688704511 https://jardindupaturaldesjoncs.wordpress.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100008796526792 Ce terrain hérité en 1977 n’était qu’un simple pré à vaches, marqué par la présence d’une mare. A partir de 1980, les plantations se sont succédées avec agrandissement et création de pièces d’eau en 1986.

Parc très arboré au cœur de la campagne lorraine. Grande richesse de la flore et de la faune, mêlant plusieurs styles: anglais, champêtre avec des touches de jardin à la française.

En perpétuelle amélioration, son plan se compose d’allées structurantes de bosquets, d’une pinède, de plusieurs pièces d’eau et d’un verger riche de nombreuses variétés de fruits.

Il n’est utilisé aucun produit phytosanitaire toxique dans l’ensemble du jardin.

Le Jardin du Pâtural des Joncs est un refuge LPO et recensé par l’association des Parcs et Jardins du Grand Est. Ouvert uniquement sur rendez-vous, possibilités de visites guidées.

Ouverture exceptionnelle, sans rendez-vous, du Jardin de Patural des Joncs à l’occasion de Rendez-vous au jardin 2026

©jardindupaturaldesjoncs