AGENDA · La Bernerie-en-Retz
Portes ouvertes journée du patrimoine, square Thibaud, La Bernerie-en-Retz
samedi 19 septembre 2026 · square Thibaud · La Bernerie-en-Retz
Informations pratiques
Portes ouvertes journée du patrimoine 19 et 20 septembre square Thibaud Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Journée portes ouvertes pour initiation et découverte du jeux de boule Bernerienne
square Thibaud 23 rue jean du plessis 4460 LA BERNERIE EN RETZ La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Journée portes ouvertes pour initiation et découverte du jeux de boule Bernerienne
À voir aussi à La Bernerie-en-Retz (Loire-Atlantique)
- Les jeudis de l’Orgue La Bernerie-en-Retz 16 juillet 2026
- Découverte de l’orgue porte ouverte La Bernerie-en-Retz 18 juillet 2026
- Déambulation Les Sympatifs La Bernerie-en-Retz 19 juillet 2026
- Cinéma de plein air Projection de courts métrages avec La Boite Carrée La Bernerie-en-Retz 19 juillet 2026
- Exposition Vivants La Bernerie-en-Retz 20 juillet 2026