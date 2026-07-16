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AGENDA · La Bernerie-en-Retz

Portes ouvertes journée du patrimoine, square Thibaud, La Bernerie-en-Retz

samedi 19 septembre 2026 · square Thibaud · La Bernerie-en-Retz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
square Thibaud
Adresse
23 rue jean du plessis 4460 LA BERNERIE EN RETZ
Ville
44760 La Bernerie-en-Retz
Département
Loire-Atlantique

Portes ouvertes journée du patrimoine 19 et 20 septembre square Thibaud Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Journée portes ouvertes pour initiation et découverte du jeux de boule Bernerienne

square Thibaud 23 rue jean du plessis 4460 LA BERNERIE EN RETZ La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Journée portes ouvertes pour initiation et découverte du jeux de boule Bernerienne

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