Portes ouvertes journée du patrimoine, square Thibaud, La Bernerie-en-Retz

Informations pratiques

Portes ouvertes journée du patrimoine 19 et 20 septembre square Thibaud Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Journée portes ouvertes pour initiation et découverte du jeux de boule Bernerienne

square Thibaud 23 rue jean du plessis 4460 LA BERNERIE EN RETZ La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Journée portes ouvertes pour initiation et découverte du jeux de boule Bernerienne