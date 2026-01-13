Portes ouvertes la Forêt d’Emeraude La forêt d’émeraude Pey

Pey

Portes ouvertes la Forêt d’Emeraude

La forêt d’émeraude 350 Chemin de Hiton Pey Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

La Forêt d’Émeraude vous ouvre ses portes pour une journée placée sous le signe du bien-être, du partage et de la reconnexion à la nature. Tout au long de la journée, profitez d’animations variées mêlant ateliers, réflexologie, visites guidées, cueillettes et cuisine authentique.

La Forêt d’Émeraude vous ouvre ses portes pour une journée placée sous le signe du bien-être, du partage et de la reconnexion à la nature. Dans un cadre naturel, venez découvrir un lieu d’entraide et d’écoute où le vivant est au cœur de chaque expérience. Tout au long de la journée, profitez d’animations variées mêlant ateliers, réflexologie, visites guidées, cueillettes et découvertes autour d’une cuisine authentique “de la graine à l’assiette”. Une parenthèse conviviale et immersive pour ralentir et échanger. .

La forêt d’émeraude 350 Chemin de Hiton Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 38 65 92

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English : Portes ouvertes la Forêt d’Emeraude

The Forêt d?Émeraude opens its doors to you for a day dedicated to well-being, sharing and reconnecting with nature. Throughout the day, enjoy a variety of activities including workshops, reflexology, guided tours, fruit picking and authentic cuisine.

L’événement Portes ouvertes la Forêt d’Emeraude Pey a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays d’Orthe et Arrigans