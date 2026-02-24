Rendez-vous des lecteurs Médiathèque de Pey Pey
Rendez-vous des lecteurs Médiathèque de Pey Pey vendredi 22 mai 2026.
Rendez-vous des lecteurs
Médiathèque de Pey Bourg de Pey Pey Landes
Début : 2026-05-22
Coups de cœur ou déceptions littéraires, venez nous en parler autour d’un verre et de quelques douceurs !
Gratuit, sur réservation
Médiathèque de Pey Bourg de Pey Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 77 33 mediathequedepey@wanadoo.fr
English : Rendez-vous des lecteurs
Come and talk to us about your literary favourites and disappointments, over a drink and some sweets!
Free, on reservation
