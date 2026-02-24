Rendez-vous des lecteurs Médiathèque de Pey Pey

Rendez-vous des lecteurs

Coups de cœur ou déceptions littéraires, venez nous en parler autour d’un verre et de quelques douceurs !

Gratuit, sur réservation

Médiathèque de Pey Bourg de Pey Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 77 33 mediathequedepey@wanadoo.fr

English : Rendez-vous des lecteurs

Come and talk to us about your literary favourites and disappointments, over a drink and some sweets!

Free, on reservation

