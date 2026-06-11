Ivors

Portes ouvertes La Grange à Fleurs

68 Rue de la Grande Rue Ivors Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 11:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Au programme:

Visites du champ de fleurs et du stockage

Débat sur les femmes dans l’agriculture

Atelier cueillette et composition de son bouquet frais 10€

buvette et crêpes sur place, amenez votre pique-nique !

68 Rue de la Grande Rue, 60141 Ivors

Samedi 11 juillet

11h

Au programme:

Visites du champ de fleurs et du stockage

Débat sur les femmes dans l’agriculture

Atelier cueillette et composition de son bouquet frais 10€

buvette et crêpes sur place, amenez votre pique-nique !

68 Rue de la Grande Rue, 60141 Ivors

Samedi 11 juillet

11h .

68 Rue de la Grande Rue Ivors 60141 Oise Hauts-de-France

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English :

On the agenda:

? Tours of the flower field and storage facility

? Discussion on women in agriculture

? Workshop on picking and arranging your own fresh bouquet $10

Refreshments and crepes available on site; bring your own picnic!

?68 Rue de la Grande Rue, 60141 Ivors

? Saturday, July 11

? 11 a.m.

L’événement Portes ouvertes La Grange à Fleurs Ivors a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme du Pays de Valois