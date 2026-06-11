Portes ouvertes La Grange à Fleurs Ivors
Portes ouvertes La Grange à Fleurs Ivors samedi 11 juillet 2026.
Ivors
Portes ouvertes La Grange à Fleurs
68 Rue de la Grande Rue Ivors Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 11:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Au programme:
Visites du champ de fleurs et du stockage
Débat sur les femmes dans l’agriculture
Atelier cueillette et composition de son bouquet frais 10€
buvette et crêpes sur place, amenez votre pique-nique !
68 Rue de la Grande Rue, 60141 Ivors
Samedi 11 juillet
11h
Au programme:
Visites du champ de fleurs et du stockage
Débat sur les femmes dans l’agriculture
Atelier cueillette et composition de son bouquet frais 10€
buvette et crêpes sur place, amenez votre pique-nique !
68 Rue de la Grande Rue, 60141 Ivors
Samedi 11 juillet
11h .
68 Rue de la Grande Rue Ivors 60141 Oise Hauts-de-France
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English :
On the agenda:
? Tours of the flower field and storage facility
? Discussion on women in agriculture
? Workshop on picking and arranging your own fresh bouquet $10
Refreshments and crepes available on site; bring your own picnic!
?68 Rue de la Grande Rue, 60141 Ivors
? Saturday, July 11
? 11 a.m.
L’événement Portes ouvertes La Grange à Fleurs Ivors a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme du Pays de Valois