Portes ouvertes La Houblonnière de Lézerzot La Houblonnière de Lézerzot Brélidy
Portes ouvertes La Houblonnière de Lézerzot La Houblonnière de Lézerzot Brélidy samedi 4 juillet 2026.
Brélidy
Portes ouvertes La Houblonnière de Lézerzot
La Houblonnière de Lézerzot 3 Lieu-dit Lézerzot Brélidy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:30:00
fin : 2026-07-04 14:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Au programme Visites guidées de la ferme à 10h30 et 14h30 (Découverte de la culture du houblon, Présentation de notre élevage de moutons de Belle-Île) / Scène ouverte avec des animations mêlant magie, musique et théâtre. Les visiteurs pourront également apporter leur pique-nique et profiter du cadre de la ferme. Une buvette sera disponible sur place. .
La Houblonnière de Lézerzot 3 Lieu-dit Lézerzot Brélidy 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 58 11 32 90
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English :
L’événement Portes ouvertes La Houblonnière de Lézerzot Brélidy a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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