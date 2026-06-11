Portes Ouvertes Le Lieu Utile Bouguenais

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-18 17:30 – 19:30

Gratuit : oui En famille

A l’école du Lieu Utile, non seulement les enfants apprennent toutes les compétences attendues par les Programmes nationaux et en plus ils cuisinent, jardinent, font du théâtre, bricolent en observant le vivant autour d’eux… Cette école de rêves existe bien et depuis 6 ans elle accompagne de nombreux enfants de 3 à 11 ans dans leur développement scolaire et global. Apprendre par la Vie, pour la Vie. O. Decroly Il reste quelques places pour faire partie de l’aventure éducative en septembre 2026. Ne tardez pas!A la recherche d’un lieu éducatif différent et cohérent avec vos valeurs de respect, de partage et d’écologie. Ou bien tout simplement curieux d’une école qui fait autrement?Venez à notre rencontre jeudi 18 juin 2026.Pour un accueil à taille humaine, la visite se fait sur inscription obligatoire. Gratuit.

Le Lieu Utile Bouguenais 44340

https://framaforms.org/portes-ouvertes-de-lecole-du-lieu-utile-18-juin-2026-1758808896



Afficher la carte du lieu Le Lieu Utile et trouvez le meilleur itinéraire

