Café deuil Café le Westaminet Bouguenais

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-18 18:30 – 20:30

Gratuit : oui Tout public

Cette rencontre conviviale permettra à chacun de parler ou d’écouter parler du deuil, dans le respect de la douleur de chacun.

Café le Westaminet Bouguenais 44340

07 72 40 26 03 http://www.ekr-france.fr



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