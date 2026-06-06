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Café deuil Café le Westaminet Bouguenais

Café deuil Café le Westaminet Bouguenais

Café deuil Café le Westaminet Bouguenais jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Café le Westaminet

Adresse : 7 Place Jean Baptiste Say 44340 BOUGUENAIS

Ville : 44340 Bouguenais

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 18:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-18 18:30 – 20:30
Gratuit : oui  Tout public 

Cette rencontre conviviale permettra à chacun de parler ou d’écouter parler du deuil, dans le respect de la douleur de chacun.

Café le Westaminet Bouguenais 44340
07 72 40 26 03 http://www.ekr-france.fr


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