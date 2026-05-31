Projection du film documentaire Tu enfanteras dans la douceur d’Audrey Gloaguen Cinéma Le Beaulieu Bouguenais

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-10 20:00 – 22:00

Gratuit : non Entre 4€ et 6,30€ Adulte

Après une introduction contextuelle dans le cadre de l’exposition Maternités au Chronographe, le Cinéma Le Beaulieu diffuse le documentaire Tu enfanteras dans la douceur d’Audrey Gloaguen. À l’issue de la projection, un échange autour du film sera proposé aux publics en présence du Chronographe, des associations Ti Nao et Bien Naître, ainsi qu’Anne Gouret (autrice) et Nathalie Fond (illustratrice) du livre Naître accoucher à Nantes. Présentation du film :Les sages-femmes, miroir de la condition féminine, ont pris avec le temps une autonomie nouvelle, jouant un rôle-clé dans les domaines de la naissance, mais aussi de la contraception ou de l’IVG.À la maternité de Bourgoin-Jallieu, en Isère, une vingtaine d’entre elles réalisent 1400 accouchements par an, ainsi que des IVG. Un étage plus bas, une maison de naissance a été créée. Des sages-femmes plus militantes y proposent un accouchement personnalisé et sans péridurale. Entre ces deux équipes, entre ces deux visions, palpite une ambition commune : la solidarité entre femmes, au service de la vie. Réservations : Billetterie du cinéma en ligne ou sur place.

Cinéma Le Beaulieu Bourg et Croix-Jeannette Bouguenais 44340

02 40 26 96 66 http://www.cinemalebeaulieu.com/ infos@cinemalebeaulieu.com https://www.cinemalebeaulieu.com/evenements/cine-debats.html#/



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