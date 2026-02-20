Portes ouvertes Les Ateliers Gonnel Les Ateliers Gonnel La Rochelle
Portes ouvertes Les Ateliers Gonnel samedi 7 mars 2026.
14 rue de la Bonette La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2026-03-07 09:00:00
fin : 2026-03-07 18:00:00
2026-03-07
GONNEL ouvre ses portes !
Venez découvrir ses vélos d’exception fabriqués à La Rochelle
Les Ateliers Gonnel 14 rue de la Bonette La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 61 44 24 guillaume@lesateliers-gonnel.com
English :
GONNEL opens its doors!
Come and discover our exceptional bikes made in La Rochelle
