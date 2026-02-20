Portes ouvertes Les Ateliers Gonnel Les Ateliers Gonnel La Rochelle

Portes ouvertes Les Ateliers Gonnel

Les Ateliers Gonnel 14 rue de la Bonette La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07

GONNEL ouvre ses portes !

Venez découvrir ses vélos d’exception fabriqués à La Rochelle

.

Les Ateliers Gonnel 14 rue de la Bonette La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 61 44 24 guillaume@lesateliers-gonnel.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

GONNEL opens its doors!

Come and discover our exceptional bikes made in La Rochelle

L’événement Portes ouvertes Les Ateliers Gonnel La Rochelle a été mis à jour le 2026-02-20 par Nous La Rochelle