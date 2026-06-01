Portes Ouvertes Les Cabottes à Change Les Cabottes Change
Portes Ouvertes Les Cabottes à Change Les Cabottes Change dimanche 21 juin 2026.
Change
Portes Ouvertes Les Cabottes à Change
Les Cabottes 7 Rue Collot Change Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Les Cabottes ouvrent leurs portes le dimanche 21 juin, de 15h00 à 18h00.
Venez découvrir nos hébergements, dans l’ambiance conviviale d’un marché artisanal, avec dégustation de vins et de bières, grignotis et buvette.
Sans oublier la fête de la musique, avec un concert du groupe Washboard Boogie Bang ! .
Les Cabottes 7 Rue Collot Change 21340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Portes Ouvertes Les Cabottes à Change
L’événement Portes Ouvertes Les Cabottes à Change Change a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1
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